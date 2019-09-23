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Общество

Стоматологи рассказали о полезных свойствах жвачки

Российские стоматологи уверены, что жевательная резинка помогает поддержать здоровье зубов и жевательные мышцы, сообщает РИА Новости.

По словам врачей, использование жвачки после каждого приема еды в течение 10-15 минут помогает поддерживать в тонусе жевательные мышцы, увеличить кровоток в пародонте и сохранить здоровье зубов.

Связано это с тем, что жвачка способствует обильному слюноотделению, которое очищает эмаль и межзубное пространство от частичек пищи. Однако, по словам профессора кафедры хирургической стоматологии института стоматологии первого МГМУ имени Сеченова Игоря Бондаренко, нельзя использовать жвачку вместо зубной щетки.

Помимо этого, специалисты не рекомендуют употреблять жвачку, если у человека подвижны зубы, а также при нарушении функции жевательной мускулатуры.

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