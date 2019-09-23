Впервые за последние 75 лет в одном из храмов Бежаницкого района прошло богослужение

10:04, 23 сентября 2019, ПАИ

Впервые за последние 75 лет в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Турово Бежаницкого района совершили божественную литургию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, богослужение посетили верующие из разных уголков Псковской области.

Праздничное богослужение в канун Рождества Пресвятой Богородицы провел настоятель храма иерей Илия Спиров.

Сохранившийся до нашего времени храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Турово был построен в 1842 году «тщанием помещика Алексея Васильевича Минина и на добровольные пожертвования от прихожан» на месте ветхой деревянной церкви.

В храме находилась местночтимая древняя икона Рождества Богородицы, именуемая «Туровской Богородицей», местонахождение которой на сегодняшний день неизвестно.

В послевоенные годы здание храма использовалось под склад и постепенно разрушалось, большой церковный колокол был отправлен на переплавку, а оставшиеся малые колокола сняли местные жители.

В 2016 году члены инициативной группы совместно с жителями Турово по благословению епископа Великолукского Сергия начали работы по возрождению храма.

Сейчас на здании храма проводят работы по устройству временной кровли, а также открыт сбор средств на приобретение отопительной печи.