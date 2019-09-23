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Общество

Имена для кроликов выбирают в Псковской области

В Псковской области выбирают имена для 19 кроликов, сообщила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская на своей странице в Instagram.

«Это детки наших крольчих, которые принимали участие в молодежном форуме «Без границ -2019» и жили все дни с нами в стилизованной деревеньке на центральной поляне форума», - написала Наталья Плявинская.

Она отметила, что некоторые из этих 19 кроликов в следующем году обязательно поедут на форум «Без границ – 2020». «А пока наши заботливые фермеры ждут от нас с вами помощи с выбором имен для крольчат и обещают сообщать регулярно, как поживают наши кролики, - отметила Наталья Плявинская и добавила. – Нам бы такие темпы по нацпроекту «Демография».

С 16 по 21 июля в Себежском районе состоялся молодежный форум «Без границ», который собрал порядка 200 представителей молодежных объединений в возрасте от 18 до 35 лет. В его рамках работали шесть образовательных программ, участники смогли пообщаться с известными бизнесменами и лидерами общественного мнения Псковской области. Организаторами форума выступили управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и ПсковГУ при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области имени «Святой равноапостольной княгини Ольги». 

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