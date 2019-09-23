Сеть социальных кинозалов может появиться в России

10:14, 23 сентября 2019, ПАИ

Социальные кинозалы могут появиться во всех регионах России, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ со ссылкой на заместителя министра культуры Павла Степанова.

В настоящий момент проект реализуется в Пермском крае, и в случае его успешного внедрения он может быть распространен по всей стране, отметил Павел Степанов. По его словам, министерство культуры внимательно следит за развитием данного проекта. «Проект очень важный, он находится на стыке нескольких отраслей, сфер - это и кинематография, и вопросы социальной работы», - подчеркнул он.

Замминистра уточнил, что при выходе пермского проекта на всероссийский уровень он может получить поддержку из федерального бюджета. А пока в планах властей к 2021 году открыть в Пермском крае 92 социальных кинозала.