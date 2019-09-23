Астрономическая осень началась в России

10:50, 23 сентября 2019, ПАИ

23 сентября в России началась астрономическая осень, пишет ТАСС.

Момент равноденствия – «переход» на астрономическую осень – наступил в 3:54 по московскому времени. С этого момента световой день начинает сокращаться и достигнет своего минимума 22 декабря. Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное, где начинается астрономическая весна.

Время и дата осеннего равноденствия каждый год меняются. Связано это с тем, что время, за которое Солнце проходит за одну и ту же точку равноденствия (тропический год), и календарный год не совпадают.

Во многих странах мира этот день традиционно является особым - кто-то поминает предков, кто-то празднует завершение сбора урожая.