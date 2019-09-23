Уличное освещение модернизируют в Великих Луках

11:11, 23 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках ведётся модернизация уличного освещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На заседании Великолукской городской Думы и.о. первого заместителя главы администрации муниципального образования Юрий Власюк отметил, что одной из ключевых задач является снижение затрат на оплату электроэнергии за освещение улиц, улучшение его качества. На данный момент в городе установлены 5263 уличных светильника, в том числе 1420 светодиодных.

Юрий Власюк добавил, что 2019 году был заключен муниципальный контракт на поставку новых светодиодных светильников, их монтаж уже начался. Заменены 100 уличных ламп, до конца года будет произведена замена еще 232.

Также планируется установить 786 светильников на улицах Л. Чайкиной, Клевцова, Ставского, Стадионной, Сибирцева, Малышева, М. Кузьмина, проспекте Ленина от моста до улицы Горицкой, на набережной Лейтенанта Шмидта, улицах Тимирязева, Зеленой, Энгельса, Первомайской, Печорской, Полиграфистов, Ботвина, ряде пешеходных переходов.

И. о. первого заместителя главы администрации города заверил, что работа над модернизацией уличного освещения на этом не заканчивается. На протяжении последних семи лет в городе строят новые линии уличного освещения. В частности, летом 2019 года 3 линии с опорами и светодиодными светильниками появились в Киевском тупике (от дома № 24 по улице Строительной до границы города), на улице Маршала Жукова (от Новосокольнической до Корниенко, от набережной Новослободской до дома № 5 по Маршала Жукова), а также по улице Полиграфистов (от проспекта Октябрьского до дома № 9, корпус 3 по Ботвина). К концу сентября завершится строительство сети уличного освещения на улице Гоголя (от завода «Микрон» до Великолукского опытного машиностроительного завода).

«Модернизация осуществляется для улучшения качества освещенности улиц, дорог, тротуаров. Это, прежде всего, необходимо для безопасности детей, жителей нашего города, которые являются как пешеходами, так и водителями. Жизнь и здоровье людей всегда стоит на первом месте», – прокомментировала депутат Великолукской городской Думы Елена Чернозубова.