Навыкам социального проектирования обучат в рамках проекта «Малые города – большие возможности» в Псковской области

11:32, 23 сентября 2019, ПАИ

Эксперты проектного офиса «Команда 2018» посетят 13 городов Псковской области с трёхдневными проектными школами с октября по декабрь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, специалисты проведут практические занятия, мастер-классы и волонтёрские акции, чтобы обучить навыкам социального проектирования.

Итогом проекта станет отбор 13 кураторов «Команды 2018» от муниципальных образований.

«В Пскове на общественной площадке проектного офиса «Команда 2018» мы уже год помогаем любым желающим создать и реализовать свои социальные проекты, повысить Soft-Skills навыки в сфере проектирования, публичных выступлений, командообразования. Благодаря этому мы смогли помочь в реализации более 30 социальных проектов городского, областного и даже международного уровней, участниками которых стали более 5 тысяч человек. Однако в силу отдалённости малых городов от областного центра не все активные жители области могут воспользоваться нашими услугами», – отметила советник губернатора области, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева.

Благодаря проекту «Малые города – большие возможности» «Команда 2018» сформирует кадровый резерв для включения в рабочие, проектные и творческие группы в малых городах Псковской области. Кроме этого проектный офис проведёт отбор кураторов – представителей проектного офиса «Команда 2018» для открытия в дальнейшем филиалов по Псковской области.

Проект «Малые города – большие возможности» стал победителем первого заочного Всероссийского конкурса для физических лиц от Федерального агентства по делам молодёжи в 2019 году. Проект реализуется в рамках грантовой поддержки Росмолодёжи. Партнёры проекта: администрация Псковской области, Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».