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Общество

От отстающих по срокам подрядчиков потребовали графики ремонта улиц в Пскове

Глава администрации Пскова Александр Братчиков потребовал от подрядчиков подготовить графики ремонтных работ по ряду улиц в городе из-за отставания в сроках сдачи объектов. Об этом с совещания, которое проходит 23 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сити-менеджер высказал недовольство по проводимым работам на улицах Яна Фабрициуса и Льва Толстого. «Я очень хочу, чтобы вы к следующему совещанию подготовили графики», — подчеркнул он.

Отмечалось, что проблема заключается в том, что подрядчики не могут сделать перекладку сетей, поскольку МРСК Северо-Запада предлагает вариант, который им не подходит. На совещании говорилось, что по регламенту МРСК Северо-Запада такая процедура занимает 210 дней.

«То есть мы 210 дней не сможем сдать улицу Яна Фабрицуса? У вас работы тормозит только МРСК?» — поинтересовался Александр Братчиков, на что ему утвердительно ответили.

«Я хотел бы напомнить, что это деньги наципроекта «Безопасные и качественные дороги», и если мы их не освоим, то будут проблемы не только у нас, но и в регионе. Все будут нести определенную ответственность. Я хочу, чтобы вы это понимали», — добавил он.

На совещании также отметили, что сейчас аналогичная проблема касается и реконструкции пересечения улиц Инженерной и Индустриальной, где необходимо провести работы по выносу более километра кабелей и переносу опоры освещения.

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