Ведущий российский киносценарист проведет мастер-класс в Пскове

11:53, 23 сентября 2019, ПАИ

Известный российский сценарист и отборщик картин для фестивалей детского кино Татьяна Мирошник приедет в Псков с мастер-классом по написанию киносценариев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской библиотеке.

Татьяна Мирошник – сценарист, режиссёр, продюсер, журналист и педагог. Она является автором сценария и креативным продюсером трилогии «Частное пионерское», сценаристом художественных фильмов «Рябиновый вальс», «Виртуальный роман» и «Клятва», сериалов «Служба 21» и «Конец света», автором сценария и режиссером сериалов «Встречная полоса» и «Аромат шиповника», документальных фильмов «Посланник патриарха», «Солдаты наши меньшие» и «Повелитель стихий». Татьяна Мирошник ведёт блог «Детское кино», руководит детской студией «КиноНива», редактирует альманах «Детское и юношеское кино. Проблемы и перспективы», отбирает фильмы для фестивалей детского кино, проводит скайп-консультации для детей и подростков по сценарному мастерству.

«Лучший способ сделать ребенка счастливым – показать ему хороший детский фильм, который затронет детскую душу, вызовет сопереживание и сострадание, изменит мировосприятие и оставит хорошее послевкусие», - уверена Татьяна Мирошник.

Мастер-класс состоится 24 сентября в 14:00 в аудитории № 319 Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на улице Набат.

В этот день в Пскове стартует Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня», девиз мероприятия - «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!»

Организаторами выступают всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА»), Институт мировой литературы РАН и Централизованная библиотечная система Пскова. Фестиваль пройдет при поддержке управления культуры городской администрации.

В 11:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) начнется пресс-конференция и встреча с лучшими детскими писателями России. Татьяна Беринг, Тамара Крюкова, Наталия Волкова, Анна Игнатова и Татьяна Мирошник расскажут о современной отечественной детской литературе, поразмышляют о том, как вернуть детям интерес к чтению.

В 14:00 там же пройдет конкурс «Читаем стихи современных поэтов» и одновременно в областном колледже искусств – мастер-класс по написанию киносценариев.

В 17:00 в Центре детского чтения на улице Розы Люксембург, 23 юные читатели и их родители могут послушать авторское чтение, обсудить новые книги, запланирована автограф-сессия детских писателей.