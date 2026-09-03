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Псковичи не стали меньше читать: библиотекарь рассказала о предпочтениях горожан

Псковичи не стали меньше читать - напротив, в библиотеках по-прежнему большой интерес к книгам. При этом наряду с традиционными печатными изданиями всё большую популярность получают аудиокниги. Об этом рассказала директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Людмила Слабченко. Фото: ПАИ

По её словам, несмотря на развитие цифровых форматов, многие псковичи по-прежнему выбирают именно бумажные книги - те, которые можно полистать и подержать в руках. «Псковичи не стали меньше читать, читают очень много и особенно любят печатные книги, которые можно полистать, подержать в руках», - отметила Людмила Слабченко.

При этом читательские предпочтения сильно различаются. Одни приходят в библиотеку за проверенными временем произведениями и любимыми книгами, другие следят за новинками. Кто-то предпочитает исторические романы, кто-то - литературу о взаимоотношениях и для женской аудитории.

«Читают разные книги: кто-то перечитывает свои любимые старые книги, кто-то, наоборот, просит новинки, кто-то выбирает исторические романы, кто-то женские. У нас 500 тысяч книг – каждый точно найдет что-то для себя», - рассказала директор ЦБС.

Однако привычка читать меняется вместе с технологиями. Часть читателей постепенно переходит от бумажных изданий к аудиоформату, который позволяет знакомиться с литературой в дороге, во время прогулок или других повседневных дел.

Изменилось не только то, что и как читают, но и само представление о работе библиотекаря. По словам Слабченко, до сих пор существует стереотип, будто библиотечная работа сводится к выдаче книг, а специалистом может стать человек практически любой профессии.

«У многих создаётся ложное впечатление, что библиотекарем может работать кто угодно, хоть бухгалтер, хоть учитель. Всё гораздо сложнее, чем просто выдавать книжки», - подчеркнула она.

Современный библиотекарь, считает директор ЦБС, должен обладать целым набором профессиональных и личных качеств. «Современный библиотекарь – многорукая богиня, умная, стрессоустойчивая, всезнающая, начитанная, доброжелательная, причём необязательно женского пола. У нас в «Василёвке» треть библиотекарей – мужчины», - рассказала Людмила Слабченко.

По её словам, меняется и сама атмосфера библиотек. От привычного представления о тихом и пыльном помещении с рядами стеллажей современные библиотеки всё дальше уходят. «Библиотека – давно не то место, где пыльно и тихо, а громко и интересно. Библиотека очень изменилась, стала современной, модернизированной, уютной да и просто красивой», - отметила директор ЦБС Пскова.

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