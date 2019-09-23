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Общество

Юлия Пересильд призналась, что «не переваривает» женские компании

Фото с сайта tvc.ru

Актриса Юлия Пересильд призналась, что «не переваривает» женские компании, поэтому у неё почти нет подруг, пишет spletnik.ru.

Причём женскую дружбу актриса, по её словам, недооценивает с детства. В трудные минуты Юлия Пересильд не испытывает желания излить кому-то душу, а замыкается в себе вместо того, чтобы жаловаться подругам. Несмотря на это, актриса много лет общается со своей школьной подругой из Пскова, в Москве наиболее теплые отношения у Юлии сложились с актрисой Мариной Александровой.

«Иногда бывает, что я долго дружу с мужчиной. А потом узнаю, что он принимал это за роман. Я же привыкла дружить с парнями, мне с ними комфортно», - рассказала Пересильд в интервью журналу Marie Claire. В этой же беседе она опровергла свои отношения с олигархом Романом Абрамовичем, подчеркнув, что их «связывает дружба».

Также в одном из своих интервью Юлия Пересильд рассказала, что несмотря на множество предложений она не участвует в эротических фотосессиях для глянца. При этом в фильме Станислава Говорухина Weekend актриса снималась полностью обнаженной. К помощи дублерши она не прибегает и объясняет это так: «А какая разница? Все равно зритель ассоциирует тебя с героиней полностью. Какая разница, дублерша там или нет? Это не значит, что это должно быть в каждом фильме и в каждом спектакле, но я этого, например, не боюсь. Это не значит, что я буду делать это везде. Я буду делать это только там, где я уверена, что это не просто для того, чтобы раздеваться».

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