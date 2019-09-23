Псковский эксперт: Важно создавать для подростков комфортную психологическую обстановку

12:46, 23 сентября 2019, ПАИ

В администрации Псковской области состоялось совещание по вопросам профилактики правонарушений в подростковой среде под руководством председателя комитета по образованию Александра Седунова. В заседании также приняли участие уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Соколова, представители органов внутренних дел, прокуратуры и в режиме видеоконференцсвязи руководители районных управлений образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Участники встречи уделили особое внимание профилактике агрессивного поведения учеников в школах и контролю над развитием криминальных субкультур. Руководителям профильных управлений в муниципалитетах совместно с правоохранителями поручено провести встречи с руководителями учебных заведений и родителями учеников, а также принять дополнительные меры по профилактике и предотвращению подростковых правонарушений.

«Особое внимание нужно обращать на развитие межличностных отношений между учениками, родителями и учителями. Важно создать в образовательных учреждениях и семьях комфортную психологическую обстановку», - заявил Александр Седунов.

На совещании также обсудили вопросы реализации национального проекта «Образование» на местах. В частности, в муниципалитетах откроются 8 центров «Цифровой образовательной среды» и 8 «Точек роста». В планах в следующем году - открытие более 100 современных образовательных центров в сельских и городских школах.

В Псковской области продолжается работа по наполнению «Навигатора дополнительного образования»: в нем пока представлены более 1 тысячи секций и кружков разной направленности для детей в возрасте от 3-х лет. Более 50-ти из них предназначены для юных псковичей с ограниченными возможностями здоровья. Александр Седунов призвал районы области активнее подавать заявки на участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» — это позволит открывать новые места для дополнительного образования и получать специализированное учебное оборудование.

Говоря об иммунизации детей Псковской области, Александр Седунов рассказал, что вакцины против гриппа в регионе хватает. Председатель комитета по образованию поручил организовать процесс вакцинации школьников.

В июне состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам детской преступности и совершении преступлений против несовершеннолетних. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал уйти от формализма в профилактической работе с подростками.