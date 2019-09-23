Объявлен конкурс на разработку проекта по сохранению церкви Старое Вознесение в Пскове

13:01, 23 сентября 2019, ПАИ

Объявлен конкурс на разработку научно-проектной документации по сохранению церкви Старое Вознесение XV века в Пскове. Материалы размещены на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 млн 147 тыс. 289,53 рубля. Средства будут выделены из федеральной казны.

Рассмотрения и оценка вторых частей заявок запланированы на 2 октября. Подрядчику предстоит организовать комплексные научные исследования и инженерные изыскания, на основе которых планируется создать эскизный проект и рабочую проектно-сметную документацию. Работы должны быть завершены до 25 ноября 2020 года.

Церковь Старое Вознесение входит в ансамбль Вознесенского монастыря XIX века постройки, расположенного на Советской улице, 64А. В 2016 году храм был включен в список особо ценных объектов культурного наследия федерального значения XII–XVII веков.