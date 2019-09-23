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Общество

Объявлен конкурс на разработку проекта по сохранению церкви Старое Вознесение в Пскове

Фото с сайта tourism.pskov.ru

Объявлен конкурс на разработку научно-проектной документации по сохранению церкви Старое Вознесение XV века в Пскове. Материалы размещены на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 млн 147 тыс. 289,53 рубля. Средства будут выделены из федеральной казны.

Рассмотрения и оценка вторых частей заявок запланированы на 2 октября. Подрядчику предстоит организовать комплексные научные исследования и инженерные изыскания, на основе которых планируется создать эскизный проект и рабочую проектно-сметную документацию. Работы должны быть завершены до 25 ноября 2020 года.

Церковь Старое Вознесение входит в ансамбль Вознесенского монастыря XIX века постройки, расположенного на Советской улице, 64А. В 2016 году храм был включен в список особо ценных объектов культурного наследия федерального значения XII–XVII веков.

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