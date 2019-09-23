Пскович и невельчанка незаконно зарегистрировали у себя иностранцев

13:20, 23 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области выявлены случаи фиктивной регистрации иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 50-летний пскович в августе-сентябре фиктивно поставил на миграционный учет в квартире дома по улице Индустриальной группу граждан из Таджикистана и Азербайджана. По данному факту житель Пскова уже дал признательные показания.

Кроме того, в деревне Усть-Долыссы Невельского района 32-летняя жительница Невеля тоже фиктивно зарегистрировала трёх приезжих из Таджикистана. По данным фактам полиция проводит проверки.