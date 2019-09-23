Список типовых государственных и муниципальных услуг утверждён в России

13:38, 23 сентября 2019, ПАИ

В России утверждён список из 206 типовых муниципальных и государственных услуг. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров.

Данный перечень будет использоваться для систематизации сведений, которые размещены в муниципальных и государственных информационных системах.

В пояснительной записке к документу уточнено, что определение типовых госуслуг позволит сопоставлять субъекты федерации и муниципальные образования по показателям предоставления однотипных услуг, выявлять закономерности, стандартные значения и отклонения однотипных услуг в разных регионах.

В настоящее время в реестры госуслуг внесены сведения о более чем 220 тысячах услуг. Они отличаются наименованиями и различными подходами к их квалификации в качестве услуг. Это значительно осложняет возможности комплексного анализа и мониторинга их предоставления, отмечается в пояснительной записке.