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Общество

ПсковГУ и МГУ запускают экологическую школу в «Артеке»

ПсковГУ и МГУ организуют экологическую школу для детей в международном детском центре «Артек» в Крыму, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского вуза.

С детьми будут заниматься профессора, доценты и научные сотрудники биологического факультета МГУ и естественно-географического факультета ПсковГУ. Экошкола в «Артеке», в частности, даст возможность встретиться с директором Ботанического сада МГУ, профессором Владимиром Чубом, заместителем директора Ботанического сада МГУ Алексеем Ретеюмом и архитектором Аптекарского огорода Артёмом Паршиным. 

Под руководством учёных дети будут изучать местную экологию, исследовать флору и фауну на территории «Артека», опираясь на теоретические знания, которые они получат на занятиях по зоологии, ботанике, физиологии растений и гидрохимии. В школе также пройдут экологические дебаты, лабораторные работы и эко-квест. Каждый ребёнок уедет из лагеря с опытом работы над настоящим практико-ориентированным экологическим проектом.

«Зоологические путешествия по паркам Артека, изучение биоразнообразия водных сообществ Черного моря и экологических проблем морей и океанов научат детей относиться к планете более ответственно, сформируют экологическое мировоззрение», - отмечают разработчики проекта.

Проект ориентирован на детей 11-13 лет. В конкурсном отборе примут участие 200 школьников из 10 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Отбор будет проводиться на основе экологической олимпиады ПсковГУ. Всего выделено 25 путёвок.

Детей, прошедших экологическую школу в «Артеке», пригласят на профильные мероприятия и олимпиады в МГУ и ПсковГУ. Они также смогут принять участие в «Ночи науки» ПсковГУ и получат дополнительные возможности для участия в международных молодежных конференциях.

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