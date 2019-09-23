«Чернобыль» назван лучшим мини-сериалом
Сериал «Чернобыль» телеканала HBO получил статуэтку телевизионной премии «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал». Как пишет Afisha Daily, сериал также выиграл два «Эмми» в номинациях «Лучшая режиссура мини-сериала» и «Лучший сценарий мини-сериала».
Лучшим драматическим сериалом стала «Игра престолов» (32 номинации), лучший драматический актер - Билли Портер (сериал «Поза»), актриса - Джоди Комер (сериал «Убивая Еву»). В номинации «Лучший телевизионный фильм» победу одержал интерактивный эпизод «Черного зеркала» - «Бандерснетч», производства Netflix.
71-я церемония вручения премии «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе.