В Эстонии может закрыться большая часть аптек

14:47, 23 сентября 2019, ПАИ

В Эстонии могут закрыть большую часть аптек из-за несоответствия новым требованиям. Как сообщает rus.err.ee, реформа повлияет на работу более 330 аптек из 494 существующих.

Согласно новому закону с 1 апреля 2020 года управлять эстонской аптекой вправе только провизор - человек с высшим фармацевтическим образованием. Кроме того, ему должна принадлежать вся организация или ее наибольшая доля. На данный момент в собственности провизоров находятся менее трети всех аптек Эстонии.

Для информирования клиентов в организациях, которые могут быть закрыты из-за реформы, установили специальные календари с обратным отсчетом до вступления нововведений в силу.

В Объединении аптек Эстонии сообщили, что Министерство социальных дел проводит агитацию среди провизоров, призывая их стать предпринимателями, взять на себя риски и заняться менеджментом.