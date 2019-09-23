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Общество

В Эстонии может закрыться большая часть аптек

В Эстонии могут закрыть большую часть аптек из-за несоответствия новым требованиям. Как сообщает rus.err.ee, реформа повлияет на работу более 330 аптек из 494 существующих.

Согласно новому закону с 1 апреля 2020 года управлять эстонской аптекой вправе только провизор - человек с высшим фармацевтическим образованием. Кроме того, ему должна принадлежать вся организация или ее наибольшая доля. На данный момент в собственности провизоров находятся менее трети всех аптек Эстонии.

Для информирования клиентов в организациях, которые могут быть закрыты из-за реформы, установили специальные календари с обратным отсчетом до вступления нововведений в силу.  

В Объединении аптек Эстонии сообщили, что Министерство социальных дел проводит агитацию среди провизоров, призывая их стать предпринимателями, взять на себя риски и заняться менеджментом. 

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