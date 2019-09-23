Уголовное дело по факту убийства мужчины из ружья возбуждено в Гдовском районе

14:27, 23 сентября 2019, ПАИ

Псковский межрайонный следственный отдел следственного управления следственного комитета России по Псковской области возбудил уголовное дело по факту убийства 64-летнего мужчины из ружья в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Трагедия произошла 22 сентября около 12:00 в деревне Гашково Самолвовской волости. По версии следствия, к преступлению причастна 43-летняя сожительница потерпевшего, которая взяла охотничье ружье и выстрелила в сидящего в кресле потерпевшего. В результате огнестрельного ранения последний скончался на месте преступления.

Подозреваемая в убийстве женщина задержана. Огнестрельное оружие изъято. Все обстоятельства совершенного преступления устанавливает следственное управление следственного комитета России по Псковской области.