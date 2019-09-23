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Общество

В России обязали перевозить в автобусах детей пристегнутыми ремнями безопасности

Новые требования к перевозке детей автобусами установили в России. Как пишет ТАСС, председатель правительства страны Дмитрий Медведев об этом сообщил на совещании со своими заместителями 23 сентября.

Дмитрий Медведев уточнил, что документ «касается безопасности детей, которые отправляются в автобусные экскурсии». «Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам таких поездок, а также к сопровождающим лицами и перевозчикам», - пояснил Дмитрий Медведев.

«Самое главное - мы вводим обязательное требование по ремням безопасности, до сих пор такое требование существовало только для международных перевозок, что странно. Теперь все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности», - уточнил вице-премьер Максим Акимов. Он подчеркнул, что «на сопровождающих взрослых будет возложена ответственность за то, чтобы все дети были пристегнуты».

По его словам, в стране работают 22 тысячи школьных автобусов. «611 детей за восемь месяцев 2019 года пострадали, 508 из них - это дети, которые не были пристегнуты в момент совершения ДТП», — отметил Максим Акимов и выразил надежду, что жесткое соблюдение правил и контроль за их соблюдением позволит «печальную статистику обнулить».

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