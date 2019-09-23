Более 400 псковичей поучаствовали в «Походе первокурсника - 2019»

15:53, 23 сентября 2019, ПАИ

Более 400 человек приняли участие в молодёжном слёте «Поход первокурсника - 2019» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник отдела досуга Псковского городского молодежного центра Марина Костюк.

По её словам, молодежный слёт проходил в Псковской области в 13-й раз с 21 по 22 сентября. Его основная цель – знакомство студентов между собой.

В первый день похода для участников был организованы турниры по народному мячу, армрестлинг, куббол, соревнования по дартсу, туристическая эстафета, фотоконкурс, брейн-ринг и многое другое. После этого старшие курсы отправились на дискотеку, а новоприбывшие студенты прошли традиционное посвящение в первокурсники.

Второй день слёта начался с массовой зарядки, после которой участники отправились на интеллектуальную игру «Не вопрос», игру «Светофор» и соревнование по ориентированию. В заключении участники провели экологическую акцию, убрав территорию, на которой проходил поход, и лес вокруг. Самая активная команда собрала 22 мешка мусора.

Кроме того участники молодёжного слёта приняли участие в «Пожарной эстафете». Представители второй пожарно-спасательной части провели показательное выступление, продемонстрировав боевое развертывание от автоцистерны, показали как правильно и быстро надеть боевую экипировку пожарного. Затем студенты соревновались между собой в командах за лучшее время в пожарной эстафете. Она включала в себя надевание боёвки, работу с пожарными рукавами, преодоление дистанции к условному очагу возгорания и его тушению.

По итогам «Похода первокурсника - 2019» победителем стала команда Псковского филиала академии ФСИН России «Убойная сила», набравшая максимальное количество баллов.

Марина Костюк отметила, что в этом году в молодежном слёте приняли участие студенты ПсковГУ и Псковского филиала академии ФСИН России. «Поход первокурсника» проходит у нас ежегодно, поэтому мы приглашаем студентов всех учебных заведений принять участие в мероприятии в следующем году», - заключила она.