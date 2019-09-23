Новые автомобили получили ветеринарные станции в Гдовском и Печорском районах

16:17, 23 сентября 2019, ПАИ

Две районные станции по борьбе с болезнями животных получили новые автомобили. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

Начальник станции по борьбе с болезнями животных по Псковскому, Гдовскому, Печорскому, Плюсскому и Стругокрасненскому районам Александр Булах вручил ключи и пакеты документов от новых автомобилей «Нива Шевроле». Получали их специалисты ветеринарной службы Гдовского и Печорского районов. Именно сюда отправились новые автомашины.

Как пояснили в комитете, автомобили необходимы для облуживания населения, мелких и крупных сельхозтоваропроизводителей, фермеров, крестьянских хозяйств. На этом транспорте специалисты будут выезжать для проведения плановой вакцинации животных, для того, чтобы взять биоматериал на анализ.