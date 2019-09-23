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Общество

Псковичи приняли участие в фестивале «Плацдарм «Невский пятачок»

20 активистов движения «Волонтёры Победы» из Псковской области приняли участие в фестивале «Плацдарм «Невский пятачок» 22 сентября, посвящённом первой попытке прорыва блокады Ленинграда. Как сообщили Псковскому агентству информации в волонтерской организации, кульминацией фестиваля стала военно-историческая реконструкция боёв сентября-октября 1941 года, в которой приняли участие около 400 реконструкторов.

Перед началом фестиваля волонтёры посетили экспозицию и панораму музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Здесь рассказали о блокаде, основных военных операциях и событиях на «Невском пятачке».

«Панорама поражает объёмом: зрители оказываются в самом центре боя, следуя за рассказом экскурсовода обо всех «персонажах» экспозиции, имеющих реальные прототипы. В один миг в зале гаснет свет, раздаются выстрелы, появляются самолёты и танки. Благодаря новейшим технологиям, нашим волонтёрам удалось не только больше узнать о «Невском пятачке», но и в полной мере прочувствовать «горечь» этих мест, от которой щемит в груди. Так что на фестиваль мы приехали уже полностью готовыми к работе», — отметила руководитель регионального движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

Волонтёрский корпус официально пригласили принять участие в сопровождении фестиваля «Плацдарм «Невский пятачок» после работы в рамках проведения военно-исторической реконструкции на «Линии Сталина» в Островском районе.

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