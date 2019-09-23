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Общество

Перебои в вещании телепрограмм возможны в Пскове 30 сентября и 1 октября

В телевещании на территории Псковской области возможны перебои. Как сообщил Псковскому агентству информации директор областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев, перебои связаны с установкой в пункте вещания Ваулино (Псков) резервного дизель-генератора и нового – третьего – передатчика. Он уточнил, что часть работ уже проводилась 19 и 20 сентября.

Александр Лаптиев пояснил, что при проведении профилактических или других плановых работ требуется отключение передающего оборудования, поэтому могут происходить перебои в телевещании. При этом он подчеркнул, что все отключения трансляции согласованы с вещателями, а информация о кратковременных отключениях телерадиосигнала размещена на сайте Псковского областного радиотелевизионного передающего центра.

Александр Лаптиев также отметил, что установка резервного дизель-генератора и нового передатчика проходят по программе развития Псковского областного радиопередающего центра. «Это необходимо, чтобы в будущем обеспечить бесперебойный цифровой сигнал, - подчеркнул он. - Генератор сработает в случае отключения электроэнергии, передатчик - если выйдут из строя остальные два».

Директор Псковского областного радиопередающего центра добавил, что на прошлой неделе были подготовительные, установочные работы, а 30 сентября и 1 октября состоятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в Ваулино. В связи с этим телесигнал в эти дни будет пропадать с 9:00 до 17:00.

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