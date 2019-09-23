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Общество

10-летний мальчик погиб под колесами «ГАЗели» в Великолукском районе

10-летний ребенок погиб в результате наезда автомашины «ГАЗель» под Великими Луками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Трагедия произошла 23 сентября около 17:00 на 2-м километре автодороги Великие Луки — Новоскольники. По предварительной информации, мальчик на велосипеде двигался по краю дороги, а затем по какой-то причине упал на проезжую часть. В результате он попал под колеса автомашины, за рулем которой находился 54-летний мужчина.

По информации очевидцев, ребенок от полученных травм скончался до прибытия медиков. 

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, добавили в ведомстве.

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