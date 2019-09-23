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Общество

Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 24 сентября

Отделение областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району проведет в Пскове ярмарку вакансий 24 сентября с 10:00 до 13:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Вакансии представят ООО «ОСК-Север», УФПС Псковской области - филиал ФГУП «Почта России», АО «Псковский завод АДС», Пункт отбора на военную службу по контракту по Псковской области, ГППО «Псковпассажиравтотранс», ООО «Фондор-Невский», ООО «ТеремЪ 60», ООО «Келлогг Рус».

Работодателям требуются оператор связи, инженер по охране труда, кондуктор, почтальон, укладчик, менеджер, упаковщик, стикеровщик, фасовщик, грузчик, мойщик, продавец-кассир, плотник, плотники-строители и другие специалисты.

Отмечается, что посетители ярмарки смогут встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости. Кроме того, можно получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела и профессиональной ориентации.

Мероприятие состоится по адресу: Псков, улица Коммунальная, 71А в помещении Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по Пскову и Псковскому району (автобусы №№ 2, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 25, 30, 118 до остановки «Улица Печорская»).

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