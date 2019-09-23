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Общество

Более 750 жителей Псковской области поучаствовали в акции «Сделаем»

Псковская область присоединилась к акции «Сделаем!», проходящей во всемирный день чистоты. В её рамках в нескольких районах более 750 волонтёров убирали территории районных центров и несанкционированные свалки, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В частности, в Пушкинских Горах волонтёры очистили 4 километра берега реки Сороть, собрав 8 полных мешков мусора.

В Опочке волонтёры убирались в районе Синего мостика (пятачок между рекой Великой и улицей 1-й Советской), очистили пляж, берег вдоль военного стадиона, а также сам стадион.

В Новоржеве волонтеры очистили территорию Летнего парка.

В Острове волонтёры привели в порядок воинские захоронения города и территорию вокруг них.

В Порхове волонтёры провели субботник в приюте для животных «Добрый»

А в Пскове прошла уборка на территории Крестовского лесопарка и «Чистые игры» в районе Любятово, где привели в порядок территорию клуба исторической реконструкции «Чертог Раса».

«Мы сделали Псковскую область чище, - подчеркнули организаторы. - Радует то, что в процессе координации мероприятий создалась активная группа, которая готова координировать регулярные субботники. В нескольких районах ведется подготовка к дальнейшим уборкам в ближайшие дни и проведению уборок в формате «Чистых игр» и других интересных экологических акций».

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