Жителям деревень в Опочецком районе напомнили о мерах противопожарной безопасности

19:30, 23 сентября 2019, ПАИ

23 сентября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с Главой сельского поселения «Пригородная волость» осуществили профилактический рейд в населенных пунктах Горбово и Ляпуны Опочецкого района. Об этом Псковскому агентству инфофрмации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведено собрание граждан, осуществлен обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление, в том числе мест проживания многодетных семей. С гражданами проведен инструктаж в области пожарной безопасности, распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период, по действиям при обнаружении пожара, о недопустимости детской шалости с огнём.

В рамках инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.