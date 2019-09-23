В псковском УФСИН завершились сборы с сотрудниками службы охраны

19:49, 23 сентября 2019, ПАИ

На основании комплексного плана подготовки сил, средств и объектов к несению службы в зимних условиях и в соответствии с планом служебной подготовки в УФСИН России по Псковской области на протяжении десяти дней проходили учебно-методические сборы с сотрудниками службы охраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Учебно-методические сборы проводились на базе нескольких подведомственных учреждений и с разными категориями сотрудников. Так, на базе ИК-6 - с заместителями начальников учреждений - начальниками отделов охраны, заместителями начальников отделов охраны учреждений; на базе ИК-5 и СИЗО-1 - со старшими инспекторами, инспекторами отделов охраны, начальниками караулов, помощниками начальников караулов отделов охраны, часовыми-операторами ПУТСО, часовыми КПП.

На базе Отдела по конвоированию в сборах приняли участие начальники караулов отдела по конвоированию и начальники караулов отделов охраны учреждений, привлекаемых к выполнению задач по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

В ходе проведения сборов с участниками были отработаны темы по специальной подготовке и проведены практические занятия по организации подготовки караулов к несению службы, действиям личного состава караула при происшествиях, организации пропускного режима в учреждении, подготовки и контролю за несением службы временных караулов в лечебных учреждениях органов здравоохранения. Также участники сборов проанализировали обстоятельства происшествий, допущенных в территориальных органах ФСИН России.

Закончились учебно-методические сборы сдачей зачетов по знанию положений нормативных правовых документов, проверке навыков оформления графических документов, огневой и физической подготовке.