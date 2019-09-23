В России предлагают маркировать автомобильные шины

20:31, 23 сентября 2019, ПАИ

Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести в стране обязательную маркировку автомобильных шин — с ноября 2020 года, пишет Росбалт.

Как следует из законопроекта, размещенного на официальном портале правовых актов, продавцы шин должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, с 1 декабря 2019 года до конца марта 2020 года.

Тем же, кто будет выходить на рынок позднее, нужно будет регистрироваться в течение семи дней после начала деятельности.

Предлагаемые правила также разрешают наносить маркировку на немаркированные шины, которые были ввезены и не проданы до сентября 2020 года, в срок до ноября того же года.

Напомним, что Минпромторг с марта текущего года запустил пилотные проекты по маркировке ряда товаров. На прошлой неделе начался эксперимент по маркировке велосипедов и рам к ним, а с 1 октября предполагается начать эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды.

Добавим, что ранее в министерстве опровергли проблемы, якобы возникшие с пилотным проектом по маркировке парфюмерии. Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, все методички для «пилота» уже написаны, сейчас правила проходят процесс согласования и утверждения, который завершится в сентябре. Он отметил, что в разработке документов участвовали производители, импортеры, торговцы и отраслевые ассоциации.

Тем временем Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) посетовал, что затраты бизнеса на маркировку молочной продукции могут быть несопоставимы с финансовой выгодой от ее введения. В организации полагают, что эксперимент будет удачным, если он приведет к существенному сокращению незаконного оборота молочной продукции и к повышению собираемости налогов и пошлин. Тогда станет понятно, что маркировка необходима. Пока же, констатируют в «Союзмолоке», при обсуждении методических рекомендации к эксперименту, критерием его успешности называют только техническую возможность нанесения кодов на упаковку.

Отметим также, что, по словам Евтухова, цель всех подобных проектов — «срезать» недобросовестным производителям возможность продавать некачественные товары. До этого были запущены эксперименты по маркировке табачных изделий, лекарств, духов и обуви.