0
20:13
ФОТОФАКТ: Город погрузился во мрак
16:36
Среднемесячная зарплата в Псковской области изменилась на 9,3% в первом полугодии
12:05
Более 5 тысяч пассажиров воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за четыре месяца
16:05
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
12:28
Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников
10:23
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
13:54
Разработан концепт-дизайн Белорусского рынка в Пскове
Еще новости
Экономика

В России предлагают маркировать автомобильные шины

Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести в стране обязательную маркировку автомобильных шин — с ноября 2020 года, пишет Росбалт.

Как следует из законопроекта, размещенного на официальном портале правовых актов, продавцы шин должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, с 1 декабря 2019 года до конца марта 2020 года.

Тем же, кто будет выходить на рынок позднее, нужно будет регистрироваться в течение семи дней после начала деятельности.

Предлагаемые правила также разрешают наносить маркировку на немаркированные шины, которые были ввезены и не проданы до сентября 2020 года, в срок до ноября того же года.

Напомним, что Минпромторг с марта текущего года запустил пилотные проекты по маркировке ряда товаров. На прошлой неделе начался эксперимент по маркировке велосипедов и рам к ним, а с 1 октября предполагается начать эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды.

Добавим, что ранее в министерстве опровергли проблемы, якобы возникшие с пилотным проектом по маркировке парфюмерии. Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, все методички для «пилота» уже написаны, сейчас правила проходят процесс согласования и утверждения, который завершится в сентябре. Он отметил, что в разработке документов участвовали производители, импортеры, торговцы и отраслевые ассоциации.

Тем временем Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) посетовал, что затраты бизнеса на маркировку молочной продукции могут быть несопоставимы с финансовой выгодой от ее введения. В организации полагают, что эксперимент будет удачным, если он приведет к существенному сокращению незаконного оборота молочной продукции и к повышению собираемости налогов и пошлин. Тогда станет понятно, что маркировка необходима. Пока же, констатируют в «Союзмолоке», при обсуждении методических рекомендации к эксперименту, критерием его успешности называют только техническую возможность нанесения кодов на упаковку.

Отметим также, что, по словам Евтухова, цель всех подобных проектов — «срезать» недобросовестным производителям возможность продавать некачественные товары. До этого были запущены эксперименты по маркировке табачных изделий, лекарств, духов и обуви.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Город погрузился во мрак
23 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Город погрузился во мрак
Среднемесячная зарплата в Псковской области изменилась на 9,3% в первом полугодии
23 сентября 2019
Среднемесячная зарплата в Псковской области изменилась на 9,3% в первом полугодии
Более 5 тысяч пассажиров воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за четыре месяца
23 сентября 2019
Более 5 тысяч пассажиров воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за четыре месяца
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
20 сентября 2019
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников
20 сентября 2019
Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
20 сентября 2019
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
Разработан концепт-дизайн Белорусского рынка в Пскове
19 сентября 2019
Разработан концепт-дизайн Белорусского рынка в Пскове 1
На 724 млн пополнили приставы бюджет Псковской области в 2019 году
18 сентября 2019
На 724 млн пополнили приставы бюджет Псковской области в 2019 году

Идет загрузка...