Псковичи - дети войны провели встречи с молодёжью в Германии

20:49, 23 сентября 2019, ПАИ

По приглашению Немецкого Красного Креста города Нойса бывшие жертвы национал – социализма Нина Доронькина, Петр Васильев и Александр Гордеев в составе делегации Псковского Красного Креста посетили с визитом город Нойс. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, с первых минут встречи и на протяжении всего времени пребывания на немецкой земле сотрудники отделения Немецкого Красного Креста Нойса окружили всех псковских ветеранов вниманием и заботой.

Целью визита стало развитие и укрепление межнационального взаимопонимания между представителями разных поколений двух стран, воспитания взаимной ответственности поколений за настоящее и будущее и профилактики профашистских настроений в молодежной среде.

Во время визита псковичи стали почетными гостями на официальной встрече с бургомистром господином Бройером, где царила доброжелательная атмосфера и взаимопонимание.

В ходе визита была организована встреча свидетелей фашистского произвола с молодежью гимназии имени Александра фон Гумбольдта в Нойсе, во время которой бывшие узники рассказали о страданиях и лишениях, которые им пришлось пережить в детстве во время военных действий.

Встреча с гостями из Пскова вызвала живой интерес немецкой молодежи, которые задавали много вопросов после выступлений псковичей. Немецкую молодежь интересовало, какие эмоции были у пожилых людей, когда они после длительного времени вступили на немецкую землю, какие мысли появляются при воспоминании о военном времени и как сегодня пожилые люди относятся к немцам.

Псковские ветераны искренне отвечали на эти и многие другие вопросы, что ещё больше вызвало уважения немецкой молодежи. Всех участников встречи, как с российской, так и немецкой стороны объединяло стремление к сохранению мира, так как любая война несет смерть, голод и страшные муки. Это не только убитые и раненые, это украденное детство и страх за жизни близких людей.

После окончания встречи ребята взяли с собой специальный Вестник Красного Креста, в котором на немецком языке рассказывалось о судьбе участников военных событий, и благодарили за предоставленную возможность узнать и разобраться в тех далеких событиях.

Во время визита псковская делегация познакомилась с музеем-мемориалом жертвам нацизма в Дюссельдорфе, где в экспозиции отражены как результаты действий нацистского режима — расовые чистки, репрессии, так и борьба против Третьего рейха горожан и жителей окружающих земель. Во время нацистского режима в этом здании находились офисы, комнаты для допроса и тюремные камеры полиции. С 1924 года в течение десяти лет здесь была штаб-квартира Дюссельдорфской полиции, которая находилась в подчинении гестапо. Участники экскурсии посетили также подвальные помещения здания, которые во время войны использовались в качестве бомбоубежища. Здесь же установлен памятник жертвам нацизма.

Помимо этого делегация посетила городской архив Нойса, где познакомилась с различными историческими материалами развития города и современности. Псковичей особенно заинтересовала деятельность архива по изучению материалов Второй мировой войны, в частности пребывания узников концлагерей, расположенных в Нойсе и его окрестностях.

Во время поездки пожилые люди из Пскова смогли познакомиться с крастнокрестной деятельностью в Нойсе: посетили спасательную службу, познакомились с выездной работой станции переливании крови, а также посетили «Красное кафе» и магазин одежды Красного Креста.

Самым увлекательным и незабываемым для псковичей стало знакомство со спасательной службой Красного Креста на воде, где им представилась возможность почувствовать себя частью команды и на спасательном катере Красного Креста осуществить выезд по Рейну. Поездка пожилых людей из Пскова в Германию не ограничивалась только знакомством с краснокрестной деятельностью, но и была наполнена множеством экскурсий и встреч.

Напомним, что такой особенный визит в Германию стал возможен благодаря отделению Немецкого Красного Креста города Нойса и финансовой поддержки фонда «Память, ответственность и будущее» (Берлин, Германия), который взял на себя основные расходы по приему делегации.