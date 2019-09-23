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Общество

В ИК-6 отметили 22-ую годовщину со дня основания учреждения

В актовом зале исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области прошло торжественное собрание сотрудников и ветеранов, посвященное 22-ой годовщине со дня основания учреждения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в свой день рождения коллектив колонии собрался в актовом зале.

Торжественное собрание открыл начальник ИК-6 Олег Логинов. Он отметил, что работа сотрудников исправительных колоний – это тяжелый, ответственный, а иногда и очень рискованный труд. Ежеминутно они несут службу, добросовестно трудятся и сохраняют покой мирных граждан. Олег Логинов поздравил личный состав, зачитал поздравительный адрес от начальника УФСИН России по Псковской области и довел приказ о поощрении сотрудников.

Особенно в этот день были отмечены ветераны учреждения, многие из которых и по сей день трудятся в родном подразделении и передают свой бесценный опыт молодому поколению. С пожеланиями крепкого здоровья и успехов в службе перед собравшимися выступил председатель совета ветеранов ИК-6 Андрей Зинин.

Кроме того, в рамках торжественного собрания личный состав поздравил с юбилейным днем рождения члена совета ветеранов ИК-6 Владимира Прокоповича, который ушел на заслуженный отдых с должности заместителя начальника ИК-6 по охране.

Добавим, свой день рождения колония отмечает ежегодно, начиная с 23 сентября 1997 года. 14 декабря 2001 года представительная комиссия ГУИН с высокой оценкой приняла охранные сооружения. И,  начиная с 2001 года, личный состав учреждения приступил к полноценному выполнению задач в оперативно-служебной, воспитательной и экономической деятельности.

В настоящее время ИК-6 - это исправительная колония строго режима, которая имеет лимит наполнения в количестве 1345 человек.

 

 

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