Детей на автобусных экскурсиях обяжут пристёгиваться

21:31, 23 сентября 2019, ПАИ

В России введены новые требования к организации детских автобусных экскурсий. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал соответствующее постановление, в первую очередь направленное на улучшение ситуации с безопасностью детей во время таких экскурсий.

Как сообщает РИА «Новости», одно из нововведений — обязательное требование по оснащению автобусов ремнями безопасности. Сопровождающие детей должны будут следить, чтобы все дети были пристегнуты. Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что ранее требование о ремнях безопасности было обязательно только для междугородних перевозок, и это «мягко говоря, странно».

По словам Акимова, в среднем ежедневно по стране выполняется около 1,3 тыс. организованных перевозок детей. Новые правила упрощают организацию перевозок на коротких маршрутах, в городах и пригородах. Так, организаторы поездки теперь смогут уведомлять Госавтоинспекцию не за двое суток до поездки, а за сутки. Сокращен и перечень необходимых маршрутных документов.

Медведев указал на важность того, чтобы все новые правила соблюдались, и чтобы автобусы действительно были оснащены средствами безопасности, а сопровождающие и водители выполняли свои обязанности. «Это коллективная задача», — заключил Медведев.