Сотрудники ГУ МЧС по Псковской области приняли участие в «Кроссе нации»

21:51, 23 сентября 2019, ПАИ

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области во Всероссийской массовой спортивной акции «Кросс нации». В забеге приняло участие более полутора тысяч жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Кросс нации» проводится с 2004 года и является самым массовым мероприятием на территории России. Кросс включает в себя забеги на дистанции от 1 до 12 километров. Все сотрудники Главного управления достойно справились со своей дистанцией, а в забеге на 8 километров среди женщин успешно выступила помощник начальника 1 отряда ФПС по Псковской области по материально-техническому обеспечению – начальник группы МТО Алина Юлова, которая заняла второе место.

Как отметил один из членов команды МЧС, Артур Бугаев, участие в «Кроссе нации» принесло множество положительных эмоций и позволило проверить себя и свои силы, ведь в таких состязаниях главное – не победа, а участие, поддержка здорового образа жизни, привлечение молодежи к участию в спортивных и творческих мероприятиях, забота о своем здоровье и здоровье окружающих.