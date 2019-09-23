В Роскомнадзоре обещали «подорвать» Telegram

22:11, 23 сентября 2019, ПАИ

Роскомнадзор собирается в течение года представить результаты работы по блокировке Telegram. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.

«Это будет борьба снаряда и брони», — высказался он в рамках форума «Вся Россия» Союза журналистов России.

«Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать, — добавил он. — Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному».

13 апреля Таганский райсуд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Причиной стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений.