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Общество

Cотовых абонентов начнут идентифицировать по лицу и голосу в России

В России создают удаленную идентификацию сотовых абонентов по лицу и голосу. Как пишет газета «Известия», это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы.

Отмечается, что ответственный за техническую часть работ — «Ростелеком», оператор Единой биометрической системы (ЕБС).

По словам директора проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексея Чернецова, нововведение раскроет все преимущества технологии eSIM, поскольку позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи. Когда система заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон.

Однако нормативная база, касающаяся eSIM, требует корректировки, следует из письма Минкомсвязи в адрес операторов, «Россвязи».

eSIM — встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Получить новое подключение можно будет, просканировав, к примеру, QR-код в личном кабинете оператора.

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