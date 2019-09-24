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Общество

Ниже 2 трлн рублей опустился госдолг регионов России

Объем задолженности регионов России составил 1,995 трлн рублей на 1 сентября (на 1 августа — 2,016 трлн рублей), пишет газета «Известия».

Отмечается, что отступить за критически важную отметку в 2 трлн рублей госдолга субъектам страны позволили хорошая конъюнктура, бюджетная дисциплина и меры финансового ведомства. До такого уровня показатель не опускался с ноября 2014 года.

«На данный момент соотношение госдолга к собственным доходам составляет 22,5%. Это очень хороший показатель, особенно учитывая, что он раньше доходил до 40%, что вызывало беспокойство», — отметил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

Он также сообщил, что благодаря таким устойчивым тенденциям, уже сейчас 68 субъектов могут увеличить госдолг, не нарушая никаких условий в соглашениях, заключенных с Минфином, до 258 млрд рублей (больше чем на 15%).

Еще один позитивный момент: если раньше 15 регионов находились в красной зоне (задолженность свыше 100%), то сейчас остался только один — Мордовия — с госдолгом свыше 200%.

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