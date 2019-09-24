ФАП оснастили медоборудованием в Пыталовском районе по требованию прокурора

09:23, 24 сентября 2019, ПАИ

В Пыталовском районе Вышгородский фельдшерско-акушерский пункт оснастили необходимым медицинским оборудованием по требованию прокурора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства в данном ФАПе отсутствовали электрокардиограф, холодильник для лекарств, термометры, весы для детей и взрослых и другое оборудование.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к Островской межрайонной больнице с требованием обеспечить фельдшерско-акушерский пункт необходимым оборудованием. В настоящее время решение суда исполнено, медицинская организация оснастила ФАП большей частью необходимого оборудования.