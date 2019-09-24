0
10:34
Сотрудники «Псковэнерго» приняли участие в мировом флешмобе #TetrisChallenge
09:08
Псков вошёл в топ-5 туристических городов России для бюджетных поездок осенью
22:37
В Псковской области отопительный сезон начался досрочно
17:20
Фасадные работы ведутся на клубном доме «Парус De Luxe» в Пскове
17:06
Начальник псковской Госавтоинспекции станет гостем ПАИ-live
16:36
Среднемесячная зарплата в Псковской области изменилась на 9,3% в первом полугодии
15:53
Более 400 псковичей поучаствовали в «Походе первокурсника - 2019»
Еще новости
Общество

ФАП оснастили медоборудованием в Пыталовском районе по требованию прокурора

В Пыталовском районе Вышгородский фельдшерско-акушерский пункт оснастили необходимым медицинским оборудованием по требованию прокурора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства в данном ФАПе отсутствовали электрокардиограф, холодильник для лекарств, термометры, весы для детей и взрослых и другое оборудование.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к Островской межрайонной больнице с требованием обеспечить фельдшерско-акушерский пункт необходимым оборудованием. В настоящее время решение суда исполнено, медицинская организация оснастила ФАП большей частью необходимого оборудования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сотрудники «Псковэнерго» приняли участие в мировом флешмобе #TetrisChallenge
24 сентября 2019
Сотрудники «Псковэнерго» приняли участие в мировом флешмобе #TetrisChallenge
Псков вошёл в топ-5 туристических городов России для бюджетных поездок осенью
24 сентября 2019
Псков вошёл в топ-5 туристических городов России для бюджетных поездок осенью
В Псковской области отопительный сезон начался досрочно
23 сентября 2019
В Псковской области отопительный сезон начался досрочно
Фасадные работы ведутся на клубном доме «Парус De Luxe» в Пскове
23 сентября 2019
Фасадные работы ведутся на клубном доме «Парус De Luxe» в Пскове
Начальник псковской Госавтоинспекции станет гостем ПАИ-live
23 сентября 2019
Начальник псковской Госавтоинспекции станет гостем ПАИ-live
Среднемесячная зарплата в Псковской области изменилась на 9,3% в первом полугодии
23 сентября 2019
Среднемесячная зарплата в Псковской области изменилась на 9,3% в первом полугодии
Более 400 псковичей поучаствовали в «Походе первокурсника - 2019»
23 сентября 2019
Более 400 псковичей поучаствовали в «Походе первокурсника - 2019»
Самая дешёвая квартира в Псковской области продаётся за 280 тысяч рублей
23 сентября 2019
Самая дешёвая квартира в Псковской области продаётся за 280 тысяч рублей

Идет загрузка...