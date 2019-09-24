«Единая Россия» защитит людей от недобросовестных коллекторов

09:34, 24 сентября 2019, ПАИ

Партия «Единая Россия» разработала меры защиты людей от недобросовестных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Об этом заявила координатор проекта «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анны Кувычко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«В ходе реализации партпроекта «Народный контроль» мы неоднократно сталкивались с неправомерной деятельностью различных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. В ряде случаев они используют абсолютно недопустимые методы, в том числе угрозы и насилие. Информация о бесчинствах коллекторов также регулярно попадает в СМИ. Партпроект «Народный контроль» предлагает создать совместно с Федеральной службой судебных приставов, Минюстом и Центробанком единый сервис обращений граждан в виде открытого реестра жалоб на такие действия. Он позволит оперативно инициировать проверки нарушителей. Наше предложение уже направлено в выше перечисленные ведомства», - рассказала Анна Кувычко.

По ее словам, в ближайшее время на площадке «Народного контроля» обсудят концепцию подобного реестра и возможные механизмы защиты от репутационного ущерба, которые возникают у добросовестных участников рынка в связи с такими практиками и действиями. «Эти предложения будут направлены в профильные органы. Помимо этого, в октябре «Народный контроль» запустит «горячие линии» в регионах для сбора информации о противоправных действиях в этой области», - отметила координатор партпроекта.

Кроме того, как подчеркнула Анна Кувычко, в адрес Союза журналистов России направлено обращение с просьбой в публикациях, касающихся действий недобросовестных коллекторов, указывать компании, которые передали долг или привлекли в качестве агентов организации, нарушающие права людей при взыскании долгов

«Угроза репутационного ущерба будет самым действенным способом профилактики нарушений», - считает координатор.