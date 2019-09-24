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Общество

Две дороги обязала отремонтировать прокуратура в Порховском районе

Прокуратура обязала «Порховмелиорацию» привести в порядок две дороги в Порховском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверок было установлено, что на автомобильных дорогах регионального значения «Щенецкий Бор - Александрово – Раково» и «Логовино - Волышово - Могилево» имеются выбоины, просадки и гребенка, а дорожные знаки и вовсе отсутствуют.

В этой связи прокуратура района в адрес «Порховмелиорация» внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

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