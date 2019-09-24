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Общество

Названа лучшая питьевая вода для детей

Роскачество проверило детскую воду, которую продают в магазинах, и назвало лучшие бренды данной продукции. Соответствующие данные опубликованы на сайте организации.

Всего специалисты ведомства проверили воду 21 бренда и признали всю продукцию безопасной. Однако в воде ряда производителей содержание калия и фтора расходилось с заявленным на этикетке.

По мнению экспертов, оптимальное содержание калия в воде для детей — от 2 до 20 миллиграммов на литр. В этом диапазоне калий нашли в воде 13 из 21 торговой марки: «Черноголовка», «ФрутоНяня», «Калинов родничок», «Святой источник», «Агуша», «Расти большой», «Сказочный лес», «Бабушкино лукошко», AquaKids, «Ашан Baby», «Сенежская малютка», Slavda superkid, «Монастырская». В то же время у торговых марок «Мотя», «Каждый день», Evian, «Архызик» и «Калинов родничок» содержание калия на маркировке оказалось недостоверным.

Специалисты подчеркнули, что наличие калия в рационе влияет на развитие ребенка с самого раннего возраста. При этом в Роскачестве добавили, что опасно как излишнее содержание калия, так и его недостаток.

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