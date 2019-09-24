4 тонны сахарной кукурузы не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области

10:49, 24 сентября 2019, ПАИ

Четыре тонны сахарной кукурузы в початках из Белоруссии не прошли фитосанитарный контроль на посту «Долосцы» в Себежском районе на российско-белорусском участке границы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Россельхознадзора.

Подкарантинная продукция перевозилась на автомашине из Могилёвской области (Белоруссия) в Санкт-Петербург.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий государственный инспектор управления Россельхознадзора установил, что фактический номер прицепа не соответствует номеру, указанному в фитосанитарном сертификате.

В связи с этим ввоз подкарантинной продукции на территорию России был запрещен, а в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.