Сотрудники «Псковэнерго» приняли участие в мировом флешмобе #TetrisChallenge

10:34, 24 сентября 2019, ПАИ

«Псковэнерго» - филиал компании «Россети Северо-Запад» принял участие в мировом флешмобе #TetrisChallenge. Об этом сообщается на странице группы «Россети Северо-Запад» в социальной сети «ВКонтакте».

Псковичи аккуратно разложили свой инвентарь на поле и легли сами. Вслед за энергетиками «Россети Северо-Запад» в мировой флешмоб #tetrischallenge включились и мурманские спасатели.

Впервые снимок предметов под углом 90 градусов – ноллинг – сделали полицейские Новой Зеландии в 2018 году. Но подобные фотографии стали популярны лишь после того, как сняли полицейские из Цюриха: позже экстренные службы всего мира поддержали этот флешмоб. Фото опубликовали в соцсетях с хэштегом #TetrisChallenge, снимок собрал более 4,5 тысяч лайков.