300 тысяч рублей лишилась жительница Башкирии из-за двойника из Пскова

11:19, 24 сентября 2019, ПАИ

В Уфимском районе Башкирии мать-одиночка по ошибке лишилась 300 тысяч рублей. Деньги в счёт долга её двойника из Пскова списали приставы, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Женщина получила SMS, что судебные приставы списали с её счёта 300 тысяч рублей в счёт уплаты долга. Однако у гражданки никаких просроченных займов не было. Жительница Уфимского района позвонила по телефону, который был указан в сообщении, и её соединили с судебными приставами Псковской области. В ходе разбирательства выяснилось, что за пределами Башкирии у женщины есть двойник – жительница Пскова с точно такими же именем, фамилией и отчеством.

Приставы ошибку признали и пообещали установить причины списания и вернуть деньги пострадавшей. Однако, по словам женщины, делать они это не спешили. Из-за этого матери-одиночке пришлось почти месяц сидеть без средств. Но после этого деньги женщине все-таки вернули.