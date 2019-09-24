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Общество

Стрельбы провели танкисты Псковской дивизии

Многокилометровый марш на полигон «Струги Красные» совершили танкисты 76-й десантно-штурмовой дивизии. Он прошёл в рамках контрольных занятий, в целях проверки готовности танкового подразделения к выполнению боевых задач в составе приданных сил десантно-штурмового полка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Получив сигнал учебной тревоги, военнослужащие танковых рот провели комплекс мероприятий по приведению в боевую готовность, совершили марш. На полигоне военнослужащие отработали вопросы оборонительных действий в составе приданных сил десантно-штурмового полка. Там прошли боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 по мишеням, которые имитировали различные средства условного противника, в том числе, танки, противотанковые гранатомёты.

Кроме того, в ходе занятия отрабатывались нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое.

В учениях были задействованы более 100 военнослужащих и свыше 30 единиц бронетехники.

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