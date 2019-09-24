В Пскове снизилось количество ДТП

13:02, 24 сентября 2019, ПАИ

Количество дорожно-транспортных происшествий в Пскове за 8 месяцев 2019 года снизилось. Об этом заявил начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в прямом эфире ПАИ-live 24 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

За указанный период произошло 149 ДТП, в которых погибли четыре человека, а пострадали 183 человека. При этом 11 аварий на дорогах произошли по вине нетрезвых водителей.

По словам Владимира Папорта, наблюдается увеличение фактов управления автомашинами в состоянии алкогольного опьянения. Так, по этой причине было задержано 320 водителей, из них 64 повторно.

С начала года зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с участием детей: 12 пассажиров, 10 пешеходов и 8 велосипедистов. Владимир Папорт подчеркнул, что дети-пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что не допустило серьезных травм.

Начальник городского ГИБДД добавил, что на 1 января 2019 года в Пскове зарегистрировано 110 тысяч автомобилей, и количество транспортных средств увеличивается в среднем на 3 тысячи ежегодно.