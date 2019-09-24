0
11:58
Начался ПАИ-live с начальником ГИБДД (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
17:06
Начальник псковской Госавтоинспекции станет гостем ПАИ-live
09:10
Пропавшего в лесу тракториста ищут в Стругокрасненском районе
09:43
Два автомобиля съехали в траншею в Великих Луках
16:41
Более миллиона рублей перевела жительница Новосокольников мошенникам
09:47
Многочисленные переломы получил водитель автомобиля, попавшего в ДТП из-за разрушения моста в Себежском районе
22:22
Псковичи спасли кота из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте
Еще новости
Происшествия

Пожизненное заключение грозит гдовичу за сожжение пенсионера

В Гдовском районе в отношении 34-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилого человека общеопасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Гдовского района.

Установлено, что гдович, находясь в состоянии алкогольного психоза, выбил входную дверь в дом своего знакомого. Там он взял пластиковую канистру со спиртом, разлил его на пол и поджог. При этом он знал, что в комнате находится пожилой мужчина, ограниченный в передвижении. В результате пожара пенсионер погиб.

Санкция части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

Пожар жилом доме произошёл 1 сентября в деревне Сорокина Гора Гдовского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с начальником ГИБДД (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
24 сентября 2019
Начался ПАИ-live с начальником ГИБДД (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Начальник псковской Госавтоинспекции станет гостем ПАИ-live
23 сентября 2019
Начальник псковской Госавтоинспекции станет гостем ПАИ-live
Пропавшего в лесу тракториста ищут в Стругокрасненском районе
23 сентября 2019
Пропавшего в лесу тракториста ищут в Стругокрасненском районе
Два автомобиля съехали в траншею в Великих Луках
22 сентября 2019
Два автомобиля съехали в траншею в Великих Луках
Более миллиона рублей перевела жительница Новосокольников мошенникам
20 сентября 2019
Более миллиона рублей перевела жительница Новосокольников мошенникам
Многочисленные переломы получил водитель автомобиля, попавшего в ДТП из-за разрушения моста в Себежском районе
18 сентября 2019
Многочисленные переломы получил водитель автомобиля, попавшего в ДТП из-за разрушения моста в Себежском районе
Псковичи спасли кота из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте
17 сентября 2019
Псковичи спасли кота из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте
Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с обрушением части моста в Себежском районе
17 сентября 2019
Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с обрушением части моста в Себежском районе

Идет загрузка...