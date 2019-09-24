Пожизненное заключение грозит гдовичу за сожжение пенсионера

13:53, 24 сентября 2019, ПАИ

В Гдовском районе в отношении 34-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилого человека общеопасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Гдовского района.

Установлено, что гдович, находясь в состоянии алкогольного психоза, выбил входную дверь в дом своего знакомого. Там он взял пластиковую канистру со спиртом, разлил его на пол и поджог. При этом он знал, что в комнате находится пожилой мужчина, ограниченный в передвижении. В результате пожара пенсионер погиб.

Санкция части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

Пожар жилом доме произошёл 1 сентября в деревне Сорокина Гора Гдовского района.