Заявление Эстонии о нарушении воздушной границы опровергло Минобороны РФ

14:44, 24 сентября 2019, ПАИ

Министерство обороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении государственной границы российским самолетом. Как пишет «Фонтанка», борт летел над нейтральными водами Балтийского моря.

Ранее, по словам представителей пресс-службы главного штаба Сил обороны Эстонии, истребитель Су-34 Воздушно-космических сил РФ нарушил воздушную границу республики.

«23 сентября самолет ВКС России совершил плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту. В процессе полета экипаж российского самолета постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения», – говорится в сообщении. «Никаких претензий к полету российского самолета не предъявлялось», - подчеркнули в российском военном ведомстве.

«Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, «что подтверждено средствами объективного контроля».