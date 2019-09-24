Телефоны в банках с тушенкой пытались передать заключенному в колонии в Идрице

15:18, 24 сентября 2019, ПАИ

В деревне Идрица Себежского района на имя одного из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №3, пришла посылка с запрещенными для пользования в учреждении предметами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

При досмотре посылки сотрудники учреждения обнаружили в запаянных железных банках с тушеной говядиной заводского производства три телефона, три зарядных устройства, одну гарнитуру и двенадцать SIM-карт.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.