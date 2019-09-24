Усвятское предприятие ЖКХ может попасть в программу социально-экономического развития Псковской области

16:48, 24 сентября 2019, ПАИ

Усвятское предприятие ЖКХ может попасть в программу социально-экономического развития Псковской области, которую планируется принять в октябре. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с новым главой Усвятского района Дмитрием Петровым 24 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Петров рассказал Михаилу Ведерникову, что муниципальное предприятие ЖКХ находится в сложной ситуации, имеет задолженность по налогам и в целом работает в убыток.

Кроме того, глава района доложил губернатору о готовности муниципалитета к отопительному сезону, он стартует завтра. По словам Дмитрия Петрова, для котельных закуплено новое оборудование и сбоев быть не должно.

Также Дмитрий Петров отметил, что в муниципалитете снижается задолженность населения перед энергоснабжающими организациями, у социальных учреждений вообще нет долгов.