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Общество

Усвятское предприятие ЖКХ может попасть в программу социально-экономического развития Псковской области

Усвятское предприятие ЖКХ может попасть в программу социально-экономического развития Псковской области, которую планируется принять в октябре. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с новым главой Усвятского района Дмитрием Петровым 24 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Петров рассказал Михаилу Ведерникову, что муниципальное предприятие ЖКХ находится в сложной ситуации, имеет задолженность по налогам и в целом работает в убыток.

Кроме того, глава района доложил губернатору о готовности муниципалитета к отопительному сезону, он стартует завтра. По словам Дмитрия Петрова, для котельных закуплено новое оборудование и сбоев быть не должно.  

Также Дмитрий Петров отметил, что в муниципалитете снижается задолженность населения перед энергоснабжающими организациями, у социальных учреждений вообще нет долгов.

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